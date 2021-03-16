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Опрос: если бы в ближайшее время проходили выборы президента, Зеленский бы получил 27% голосов

Опрос: если бы в ближайшее время проходили выборы президента, Зеленский бы получил 27% голосов

Киев  •  УНН

 • 17324 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий Президент Владимир. За него отдали бы голос 27% тех, кто определился, за кого голосовать. На втором месте - Петр Порошенко с 20% голосов опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта, передает УНН.

Цитата:

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намеренных проголосовать за П.Порошенко соответственно 13,5% и 20% опрошенных, за Ю. Бойко - соответственно 13% и 17%, за Ю.Тимошенко - соответственно 8% и 10%, за И. Смешко - соответственно 5% и 6%, за В. Гройсмана - соответственно 2% и 3%, за Р.Кошулинского - соответственно 2% и 3%, за О. Ляшко - соответственно 2% и 2%, за Д. Разумкова - соответственно 1,5% и 2%, за А. Гриценко - соответственно 1% и 2%, за А. Вилкула - соответственно 1% и 1%, за В. Кличко - соответственно 1% и 1%", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Отмечается, что в ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов Президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.

По результатам опроса, Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов. Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Справка

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что было раньше

По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля, если бы выборы президента состоялись в Украине в ближайшее время, большинство голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский (23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

Украинские Национальные Новости

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