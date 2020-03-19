В Раде решили, что во время карантина суды должны продолжать работу

КИЕВ. 19 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам правовой политики принял решение, что во время карантина суды в Украине должны работать, но должны принять меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.