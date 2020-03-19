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В Раде решили, что во время карантина суды должны продолжать работу

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам правовой политики принял решение, что во время карантина суды в Украине должны работать, но должны принять меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел вопросы функционирования органов правосудия на период карантина, объявленного в Украине из-за вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с Советом судей Украины, Высшим советом правосудия были проведены консультации по организации работы судов в период карантина.

"Суды должны работать и выполнять свою функцию и одновременно должны быть приняты меры для нераспространения опасной инфекционной болезни при отправлении правосудия", - подчеркнул глава комитета Андрей Костин.

По его словам, комитет утвердил обращение к гражданам по функционированию органов правосудия на период карантина.

"Даже если ВРУ будет принято решение о введении чрезвычайного положения, права граждан на обращение в суд и получение юридической помощи не могут быть ограничены, поскольку это прямая норма Конституции Украины", - говорится в тексте обращения.

Так, гражданам рекомендуют воздержаться от посещения судебных процессов, если слушания не предусматривают их личного присутствия.

Напомним, эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса.

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