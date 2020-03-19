У Раді вирішили, що під час карантину суди мають продовжувати роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Комітет ВР з питань правової політики прийняв рішення, що під час карантину суди в Україні мають працювати, але повинні вжити заходів для нерозповсюдження коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Комітет з питань правової політики розглянув питання функціонування органів правосуддя на період карантину, оголошеного в Україні через спалах коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з Радою суддів України, Вищою радою правосуддя були проведені консультації щодо організації роботи судів у період карантину.
"Суди мають працювати і виконувати свою функцію і, водночас, мають бути вжиті заходи для нерозповсюдження небезпечної інфекційної хвороби під час відправлення правосуддя", - наголосив голова комітету Андрій Костін.
За його словами, комітет затвердив звернення до громадян щодо функціонування органів правосуддя на період карантину.
"Навіть якщо ВРУ буде ухвалене рішення про запровадження надзвичайного стану, права громадян на звернення до суду та отримання правничої допомоги не можуть бути обмежені, оскільки це є прямою нормою Конституції України", - йдеться у тексті звернення.
Так, громадянам рекомендують утриматися від відвідування судових процесів, якщо слухання не передбачають їх особистої присутності.
Нагадаємо, епідеміологи з Імперського коледжу в Лондоні оцінили ефективність різних стратегій стримування нового коронавірусу.