У Раді вирішили, що під час карантину суди мають продовжувати роботу

КИЇВ. 19 березня. УНН. Комітет ВР з питань правової політики прийняв рішення, що під час карантину суди в Україні мають працювати, але повинні вжити заходів для нерозповсюдження коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.