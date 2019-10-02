В Раде рассказали, что произошло на переговорах в ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Украина согласилась на условия России относительно способа применения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для начала переговоров в нормандском формате. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко с парламентской трибуны, передает корреспондент УНН.
“Представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик — не представитель России — получил письмо от представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы о том, что этот текст (предложенный РФ способ применения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей — ред.) нас устраивает, мы на него согласны”, — отметил Яременко.
По его словам, это нужно было сделать, поскольку именно такие условия выдвигала Россия для начала переговоров в нормандском формате.
При этом он добавил, что украинская власть спешит с переговорами с РФ в новом формате, поскольку ежедневно на Донбассе гибнут люди. Впрочем, по его словам, Украина тоже имеет свои условия переговоров — красные линии, которые нельзя пересекать, в частности — обязательный контроль Украины во время проведения выборов в ОРДЛО. Также власти не согласны с условием амнистии для боевиков и созданием местной милиции.
“Прошу вашего спокойствия. Украинская дипломатия работает”, — добавил он.
Напомним, вечером накануне в Киеве на Майдан Независимости вышло около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.
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