У Раді розповіли, що відбулось на переговорах у ТКГ

“Представник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік — не представник Росії — отримав лист від представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про те, що цей текст (запропонований РФ спосіб застосування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей — ред.) нас влаштовує, ми на нього погоджуємось”, — зазначив Яременко.

За його словами, це потрібно було зробити, оскільки саме такі умови висувала Росія для початку переговорів у Нормандському форматі.

При цьому він додав, що українська влада поспішає з переговорами з РФ у новому форматі, оскільки щодня на Донбасі гинуть люди. Втім, за його словами, Україна теж має свої умови переговорів — червоні лінії, які не можна перетинати, зокрема — обов’язковий контроль України під час проведення виборів в ОРДЛО. Також влада не згодна з умовою амністії для бойовиків і створенням місцевої міліції.

“Прошу вашого спокою. Українська дипломатія працює”, — додав він.

Нагадаємо, ввечері напередодні у Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання із керівниками парламентських фракцій у Верховній Раді.