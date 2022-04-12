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В пяти странах Европы напечатали 25,7 тыс. книг для детей украинских беженцев

Киев • УНН

 • 146624 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Уже в пяти странах Европы сегодня напечатано 25 716 книг для детей украинских беженцев. Они по пути к своим маленьким владельцам, чтобы подарить им частицу тепла родной Украины. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

В пяти странах Европы напечатали 25,7 тыс. книг для детей украинских беженцев

Подробности

При поддержке первой леди Елены Зеленской, Украинского института книги, Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики, книги доступны в Норвегии, Швеции, Литве, Польше и Ирландии.

Цитата

“Из-за российской агрессии многие украинские семьи были вынуждены покинуть страну, чтобы уберечь детей от взрывов и выстрелов оккупантов. Часто они покидали свои дома только с самым необходимым. Но ребята остаются детьми. Им нужно играть, учиться, читать. И это наши дети. Мы не должны терять связь. Книги на украинском помогут его сохранить, а именно чтение будет способствовать психологической поддержке малышей в эти сложные времена”, – отметил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомним

Более 4,5 миллионов украинцев покинули родную страну с начала российского вторжения. Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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