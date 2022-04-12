У п’яти країнах Європи надрукували 25,7 тис. книжок для дітей українських біженців

Деталі

За підтримки першої леді Олени Зеленської, Українського інституту книги, Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та інформаційної політики, книжки доступні у Норвегії, Швеції, Литві, Польщі та Ірландії.

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“Через російську агресію багато українських сімей були змушені покинути країну, щоб вберегти дітей від вибухів та пострілів окупантів. Часто вони покидали свої домівки лише з найнеобхіднішим. Але діти залишаються дітьми. Їм потрібно гратися, вчитися, читати. І це наші українські діти. Ми не повинні втрачати зв'язок. Книжки українською допоможуть його зберегти, а саме читання сприятиме психологічній підтримці малечі у ці складні часи”, – зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо

Понад 4,5 мільйона українців покинули рідну країну з початку російського вторгнення. Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).