У п’яти країнах Європи надрукували 25,7 тис. книжок для дітей українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Вже у п’яти країнах Європи на сьогодні надруковано 25 716 книжок для дітей українських біженців. Вони на шляху до своїх маленьких власників, аби подарувати їм частинку тепла рідної України. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
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За підтримки першої леді Олени Зеленської, Українського інституту книги, Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та інформаційної політики, книжки доступні у Норвегії, Швеції, Литві, Польщі та Ірландії.
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“Через російську агресію багато українських сімей були змушені покинути країну, щоб вберегти дітей від вибухів та пострілів окупантів. Часто вони покидали свої домівки лише з найнеобхіднішим. Але діти залишаються дітьми. Їм потрібно гратися, вчитися, читати. І це наші українські діти. Ми не повинні втрачати зв'язок. Книжки українською допоможуть його зберегти, а саме читання сприятиме психологічній підтримці малечі у ці складні часи”, – зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Нагадаємо
Понад 4,5 мільйона українців покинули рідну країну з початку російського вторгнення. Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).