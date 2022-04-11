ООН: кількість біженців з України на тлі війни перевищила 4,5 мільйона

Деталі

За даними УВКБ ООН, оновленими станом на 10 квітня, країну залишили вже 4 511 346 людей.

Більшість біженців вирушили до:



Польщі (понад 2,62 млн),



Румунії (понад 686 тисяч),



Угорщини (понад 424 тисячі).



Доповнення

За даними МОМ, понад 7,1 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами після нападу росії на Україну 24 лютого.