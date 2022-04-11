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ООН: кількість біженців з України на тлі війни перевищила 4,5 мільйона

Київ • УНН

 • 395316 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Понад 4,5 мільйона українців покинули рідну країну з початку російського вторгнення наприкінці лютого, свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), пише УНН.

ООН: кількість біженців з України на тлі війни перевищила 4,5 мільйона

Деталі

За даними УВКБ ООН, оновленими станом на 10 квітня, країну залишили вже 4 511 346 людей.

Більшість біженців вирушили до:

  • Польщі (понад 2,62 млн),
  • Румунії (понад 686 тисяч),
  • Угорщини (понад 424 тисячі).

Доповнення

За даними МОМ, понад 7,1 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами після нападу росії на Україну 24 лютого.

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