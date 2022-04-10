ООН: кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зросла до 7,1 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Понад 7,1 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними після нападу росії на Україну 24 лютого. Показники зросли на 10% у порівнянні з попереднім звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ), пише УНН.
Цитата
“Люди продовжують залишати свої домівки через війну, а гуманітарні потреби на місцях продовжують зростати”, – сказав генеральний директор МОМ Антоніо Віторіно.
Деталі
За даними МОМ, понад 50% домогосподарств переміщених осіб мають дітей, 57% - літніх людей, 30% - людей з хронічними захворюваннями.
Більше третини домогосподарств переміщених осіб, зазначають в організації, не мали доходів протягом останнього місяця.
За даними Міністерства соціальної політики від 9 квітня, найбільшу кількість внутрішньо переселених осіб зареєстрували у наступних областях: Вінницькій (55 тисяч), Львівській (50,5 тисяч), Хмельницькій (47,4 тисяч), Полтавській (46,1 тисяч), Закарпатській (44 тисячі), Черкаській (42 тисячі).
Нагадаємо
З початку війни в Україні понад 4,2 мільйона людей покинули рідну країну.