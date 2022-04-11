ООН: число беженцев из Украины на фоне войны превысило 4,5 миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Более 4,5 миллиона украинцев покинули родную страну с начала российского вторжения в конце февраля, свидетельствуют данные Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), пишет УНН.
Детали
По данным УВКБ ООН, обновленным по состоянию на 10 апреля, страну покинули уже 4 511 346 человек.
Большинство беженцев отправились в:
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- Польшу (более 2,62 млн)
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- Румынию (более 686 тысяч),
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- Венгрию (более 424 тысячи).
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Дополнение
По данным МОМ, более 7,1 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами после нападения россии на Украину 24 февраля.