ООН: число беженцев из Украины на фоне войны превысило 4,5 миллиона

Детали

По данным УВКБ ООН, обновленным по состоянию на 10 апреля, страну покинули уже 4 511 346 человек.

Большинство беженцев отправились в:



Польшу (более 2,62 млн)



Румынию (более 686 тысяч),



Венгрию (более 424 тысячи).



Дополнение

По данным МОМ, более 7,1 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами после нападения россии на Украину 24 февраля.