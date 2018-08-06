У Путина прогнозируют "страшный конфликт" из-за возможного вступления Грузии в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Это (вступление Грузии в НАТО - ред.) может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - заявил Медведев.
По его словам, вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, произошедшего в 2008 году, можно было предотвратить.
"Никакой неизбежности не было", - сказал премьер.
Напомним, 12 июля в ходе саммита НАТО генсек Йенс Столтенберг подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс. Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.
Как сообщал УНН, комментируя это, президент РФ Владимир Путин пообещал "крайне негативную" реакцию на дальнейшее расширение НАТО и присоединение к организации Грузии и Украины.