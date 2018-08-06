У Путіна прогнозують "страшний конфлікт" через можливий вступ Грузії у НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що вступ Грузії в НАТО може привести до катастрофічних наслідків. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції "Коммерсант ФМ", передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Це (вступ Грузії в НАТО — ред.) може спровокувати страшний конфлікт, незрозуміло, навіщо це треба”, — заявив Медведєв.
За його словами, збройний конфлікт між Грузією та Південною Осетією, що стався в 2008 році, можна було запобігти.
“Ніякої неминучості не було”, — сказав прем’єр.
Нагадаємо, 12 липня в ході саміту НАТО генсек Йенс Столтенберг підтвердив намір організації прийняти Грузію до альянсу. Десять років тому на саміті НАТО в Бухаресті глави держав альянсу пообіцяли, що Україна і Грузія з часом стануть членами НАТО.
Як повідомляв УНН, коментуючи це, президент РФ Володимир Путін, пообіцяв “вкрай негативну” реакцію на подальше розширення НАТО та приєднання до організації Грузії і України.