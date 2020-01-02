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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 2130 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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5 марта, 16:07 • 132244 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В ПХГ Украины осталось меньше 19 млрд куб. м газа

В ПХГ Украины осталось меньше 19 млрд куб. м газа

Киев  •  УНН

 • 15263 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 31 декабря уменьшился до 18,934 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 31 декабря из ПХГ Украины отобрано 47,40 млн куб. м.

При этом в данных за 31 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 4,49 млн куб. м, из Венгрии - 9,60 млн куб. м, из Польши - 1,05 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 61%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

Украинские Национальные Новости

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