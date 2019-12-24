Нафтогаз: ціну на газ з нового року можна вибрати до 30 грудня

КИЇВ. 24 грудня. УНН. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від НАК "Нафтогаз України" - квартальна та щомісячна. До 30 грудня є опція вибору, за якою ціною купувати газ впродовж опалювального сезону. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.