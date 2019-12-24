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Нафтогаз: цену на газ с нового года можно выбрать до 30 декабря

Нафтогаз: цену на газ с нового года можно выбрать до 30 декабря

Киев  •  УНН

 • 17775 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от НАК "Нафтогаз Украины" - квартальная и ежемесячная. До 30 декабря есть опция выбора, по какой цене покупать газ в течение отопительного сезона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Для удобства бытовых потребителей НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на несколько дней - с 24 декабря по 30 декабря 2019 годпа", - отметили в компании.

Также в НАК напомнили разницу между квартальной и ежемесячной ценой:

  • квартальная цена зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Она устанавливается автоматически до конца отопительного сезона и не меняется.
  • ежемесячная цена в январе 2020 года тоже будет на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Но в следующих месяцах цена может быть и выше гарантированной цены и ниже. Это зависит от многих внешних факторов, среди которых и цены на газ в Европе.

"Конечная цена зависит от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно", - добавили в Нафтогазе.

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"Чтобы отказаться от гарантированной квартальной цены - обратитесь, пожалуйста, к своим региональным сбытовым компаниям до 30 декабря. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах опция отказа будет доступна до 30 декабря. Акцентируем, если вы откажетесь от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет", - отметили в компании.

Ранее Нафтогаз назвал цену на газ для украинцев в январе.

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