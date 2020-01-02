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У ПСГ України залишилося менше 19 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 грудня зменшився до 18,934 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 31 грудня з ПСГ України відібрано 47,40 млн куб. м.

При цьому в даних за 31 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 4,49 млн куб. м, з Угорщини - 9,60 млн куб. м, з Польщі - 1,05 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 61%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від Нафтогазу - квартальна та щомісячна.

Українські Національні Новини

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