В ПХГ Украины осталось меньше 11 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 3 февраля уменьшился до 10,997 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 55,32 млн куб. м газа.
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При этом в данных за 3 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 17,35 млн куб. м, из Венгрии - 2,07 млн куб. м, из Польши - 2,79 млн куб. м газа.
Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 35%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, 19 октября 2018 года Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября 2018-го на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.