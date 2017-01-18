В ПХГ Украины осталось меньше 11 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 января уменьшился до 10,943 млрд. куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 61,57 млн. куб. м газа.
При этом в данных за 16 января указано, что в Украинеу за сутки поступило из Словакии 40,03 млн. куб. м, из Польши - 4,25 млн. куб. м, из Венгрии - 2,53 млн. куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 35%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.