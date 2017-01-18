У ПСГ України залишилося менше 11 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 січня зменшився до 10,943 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 61,57 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 16 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,03 млн куб. м, з Польщі - 4,25 млн куб. м, з Угорщини - 2,53 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.