У ПСГ України залишилося менше 11 млрд куб. м газу

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 61,57 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 16 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,03 млн куб. м, з Польщі - 4,25 млн куб. м, з Угорщини - 2,53 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.