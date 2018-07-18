В прокуратуре АРК рассказали, что грозит капитану судна "Норд"

"На сегодняшний момент уголовное производство еще находится на стадии досудебного расследования, в основном это связано с проведением досудебных экспертиз. Когда будут получены выводы - оно будет завершено", - сказал Ребров, отвечая на вопрос о сроках завершения расследования в отношении судна "Норд".



По словам заместителя начальника управления прокуратуры АРК, экипажу судна "Норд" ничего не угрожает.



"Что касается капитана судна "Норд" - ему было объявлено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений - нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории, это статья 332 прим. 1 КК Украины и осуществления незаконного рыбного промысла - это статья 249 КК Украины. По первому обвинению предусмотрено до 5 лет лишения свободы максимально, по второму - наказание в виде штрафа", - отметил он.



Как сообщал УНН, досудебное расследование в уголовном производстве в отношении капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко продлено до 1 сентября 2018 года.



Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.



