У прокуратурі АРК розповіли, що загрожує капітану судна "Норд"

"На сьогоднішній момент кримінальне провадження ще знаходиться на стадії досудового розслідування, в основному це пов’язано із проведенням досудових експертиз. Коли будуть отримані висновки – воно буде завершено", - сказав Ребров, відповідаючи на питання щодо термінів завершення розслідування щодо судна "Норд".



За словами заступник начальника управління прокуратури АРК, екіпажу судна "Норд" нічого не загрожує.



"Що стосується капітана судна "Норд" - йому було оголошено про підозру у здійсненні двох кримінальних правопорушень – порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території, це стаття 332 прим. 1 КК України і здійснення незаконного рибного промислу – це стаття 249 КК України. По першому звинуваченню передбачено до 5 років позбавлення волі максимально, по другому – покарання у вигляді штрафу", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо капітана кримського сейнера “Норд” Володимира Горбенка продовжено до 1 вересня 2018 року.



Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.



