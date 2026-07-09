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У производителя дронов требовали 100 тыс. евро за заключение ТПП, задержаны чиновница с сыном - прокуратура

Киев • УНН

 • 4354 просмотра

В Украине раскрыли схему вымогательства 100 тысяч евро у оборонного предприятия за заключение Торгово-промышленной палаты. Советницу ТПП и ее сына задержали после получения второй части взятки.

У производителя дронов требовали 100 тыс. евро за заключение ТПП, задержаны чиновница с сыном - прокуратура

В Украине раскрыли схему вымогательства 100 тысяч евро у оборонного предприятия с государственным контрактом за заключение ТПП Украины, по делу задержаны советница ТПП Украины и ее сын, сообщили в Офисе Генпрокурора в четвер, пишет УНН.

Детали

"Прокуроры ОГП совместно с СБУ раскрыли схему вымогательства и получения 100 тысяч евро неправомерной выгоды за выдачу заключения Торгово-промышленной палаты Украины", - указали в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, оборонное предприятие выполняло государственный контракт по изготовлению и поставке беспилотных систем. После масштабного пожара на складах часть продукции была уничтожена. Для законного урегулирования дальнейшего выполнения контракта и избежания необоснованных штрафных санкций предприятие обратилось в Торгово-промышленную палату Украины за официальным заключением о существенном изменении обстоятельств.

Вместо этого, по версии следствия, советница ТПП Украины по правовым вопросам выдвинула представителю предприятия требование передать 100 тысяч евро за получение такого документа. К реализации схемы она привлекла своего сына в качестве посредника

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным Офиса Генпрокурора, предприятию дали понять, что в случае отказа могут возникнуть искусственные проблемы с документами. "В частности, во время возможных дальнейших проверок в базах и архивах ТПП якобы могли "исчезнуть" материалы, на основании которых выдавалось заключение, а подпись уполномоченного лица могли поставить под сомнение", - говорится в сообщении.

Правоохранители, как указано, задокументировали передачу неправомерной выгоды двумя траншами по 50 тысяч евро каждый.

После передачи второй части средств 7 июля советницу ТПП Украины и ее сына задержали в порядке ст. 208 УПК Украины

- указали в Офисе Генпрокурора.

Им, как сообщается, объявлено о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенном по предварительному сговору группой лиц и соединенном с вымогательством по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Для советницы ТПП Украины определена альтернатива в виде 10 млн грн залога, для ее сына - 5 млн грн.

Командира подразделения разоблачили на 15-миллионной схеме с беспилотниками из проекта "Армия дронов"01.04.26, 13:30 • 3740 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП