В профильном комитете ВР не ожидают возвращения к старой ставке ЕСВ

"Хочу попросить всех не поднимать вопрос о возвращении к старым ставкам ЕСВ в 41%. В течение 2016 г. мы ни разу даже не рассматривали такую ​​возможность, ведь это повлечет реакцию бизнеса и зарплаты снова уйдут в тень. Впервые, в 2017 году, мы можем ожидать расширения базы налогообложения. На заседании Совета реформ Президент Украины отмечал, что возврата к прошлому не будет. Реформировать пенсионную систему нужно новыми способами, а не возвращением к старому. Тем более, что Пенсионный фонд наращивал дефицит все последние годы, даже при высоких ставках ЕСВ", - заявила Н.Южанина.

Глава комитета также обратила внимание на тенденцию уклонения от уплаты налогов в сельскохозяйственном производстве.

"Как понять, когда фермер продает свою продукцию за наличные на 100 долл. Дешевле официальной закупочной цены только ради того, чтобы 61 долл. не платить в бюджет. Это налоговая культура, отношение к своему долгу платить налоги в бюджет. Поэтому я хочу, чтобы к решению проблем мы подходили комплексно и готовили решения в рабочих группах на базе комитета", - сказала Н.Южанина.