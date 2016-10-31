У профільному комітеті ВР не очікують повернення до старої ставки ЄСВ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Повернення до старої ставки єдиного соціального внеску не буде. Про це заявила голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Хочу попросити всіх не піднімати питання про повернення до старих ставок ЄСВ у 41%. Протягом 2016 року ми жодного разу навіть не розглядали таку можливість, адже це спричинить реакцію бізнесу і зарплати знову підуть у тінь. Вперше, у 2017 році, ми можемо очікувати на розширення бази оподаткування. На засіданні Ради реформ Президент України наголошував, що повернення до минулого не буде. Реформувати пенсійну систему потрібно новими способами, а не поверненням до старого. Тим більше, що Пенсійний фонд нарощував дефіцит усі останні роки, навіть при високих ставках ЄСВ", – заявила Н.Южаніна.
Голова комітету також звернула увагу на тенденцію ухилення від сплати податків у сільськогосподарському виробництві.
"Як зрозуміти, коли фермер продає свою продукцію за готівку на 100 дол. дешевше офіційної закупівельної ціни тільки заради того, щоб 61 дол. не платити в бюджет. Це є податкова культура, відношення до свого обов’язку сплачувати податки у бюджет. Тому я хочу, щоб до вирішення проблем ми підходили комплексно і готували рішення в робочих групах на базі комітету", – сказала Н.Южаніна.