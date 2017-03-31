У Президента были основания заявлять о российском следе в убийстве Д.Вороненкова - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Данные о причастности России к убийству Вороненкова строились на оперативной информации, ее раскрыть нельзя, потому что это данные разведки, контрразведки. О таком заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
Министр пояснил, что "боец Нацгвардии", "красные кроссовки" и удостоверение в кармане - история, рассчитанная на российское телевидение.
"Задача двойная - сделать инцидент. История с консульством Польши - стреляют именно в Луцке. В центре Киева - убийство депутата Госдумы", - отметил П.Петренко.
По словам министра, иногда оперативной информации вполне достаточно для того, чтобы заявить, какая сторона является причастным.
"В суде будут доказывать причастность к убийству конкретных лиц. Что касается привлечения спецслужб соседней страны - это может не быть предметом доказывания в суде, когда известно, что человек выезжал в Россию через Беларусь, проходил обучение в спецподразделениях", - отметил П.Петренко.
Также министр провел параллель со случаями, когда на Западе случаются теракты и власть говорит, что это сделала ИД.
"Потому что есть оперативные данные. Поэтому Украина выглядит адекватно, мы даем обоснованные заявления", - заверил П.Петренко.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.