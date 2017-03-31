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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81791 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112220 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170594 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125534 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122401 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115527 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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У Президента были основания заявлять о российском следе в убийстве Д.Вороненкова - П.Петренко

Киев  •  УНН

 • 16392 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Данные о причастности России к убийству Вороненкова строились на оперативной информации, ее раскрыть нельзя, потому что это данные разведки, контрразведки. О таком заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

Министр пояснил, что "боец Нацгвардии", "красные кроссовки" и удостоверение в кармане - история, рассчитанная на российское телевидение.

"Задача двойная - сделать инцидент. История с консульством Польши - стреляют именно в Луцке. В центре Киева - убийство депутата Госдумы", - отметил П.Петренко.

По словам министра, иногда оперативной информации вполне достаточно для того, чтобы заявить, какая сторона является причастным.

"В суде будут доказывать причастность к убийству конкретных лиц. Что касается привлечения спецслужб соседней страны - это может не быть предметом доказывания в суде, когда известно, что человек выезжал в Россию через Беларусь, проходил обучение в спецподразделениях", - отметил П.Петренко.

Также министр провел параллель со случаями, когда на Западе случаются теракты и власть говорит, что это сделала ИД.

"Потому что есть оперативные данные. Поэтому Украина выглядит адекватно, мы даем обоснованные заявления", - заверил П.Петренко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

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