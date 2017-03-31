У Президента були підстави заявляти про російський слід у вбивстві Д.Вороненкова – П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Дані про причетність Росії до вбивства Вороненкова будувалися на оперативній інформації, її розкрити не можна, бо це дані розвідки, контррозвідки. Про таке заявив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
Міністр пояснив, що “боєць Нацгвардії”, “червоні кросівки” і посвідчення у кишені — історія, розрахована на російське телебачення.
“Завдання подвійне — зробити інцидент. Історія з консульством Польщі — стріляють саме у Луцьку. У центрі Києва — вбивство депутата Держдуми”, — зазначив П.Петренко.
За словами міністра, іноді оперативної інформації є цілком достатньо для того, щоб заявити, яка сторона є причетною.
“У суді буде доводитися причетність до вбивства конкретних осіб. Що стосується залучення спецслужб сусідньої країни — це може не бути предметом доведення у суді, коли відомо, що людина виїжджала до Росії через Білорусь, проходила навчання у спецпідрозділах”, — відзначив П.Петренко.
Також міністр провів паралель із випадками, коли на Заході трапляються теракти і влада говорить, що це зробила ІД.
“Бо є оперативні дані. Тому Україна виглядає адекватно, ми даємо обґрунтовані заяви”, — запевнив П.Петренко.
Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
У січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.