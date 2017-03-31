У Президента були підстави заявляти про російський слід у вбивстві Д.Вороненкова – П.Петренко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Дані про причетність Росії до вбивства Вороненкова будувалися на оперативній інформації, її розкрити не можна, бо це дані розвідки, контррозвідки. Про таке заявив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

Міністр пояснив, що “боєць Нацгвардії”, “червоні кросівки” і посвідчення у кишені — історія, розрахована на російське телебачення.

“Завдання подвійне — зробити інцидент. Історія з консульством Польщі — стріляють саме у Луцьку. У центрі Києва — вбивство депутата Держдуми”, — зазначив П.Петренко.

За словами міністра, іноді оперативної інформації є цілком достатньо для того, щоб заявити, яка сторона є причетною.

“У суді буде доводитися причетність до вбивства конкретних осіб. Що стосується залучення спецслужб сусідньої країни — це може не бути предметом доведення у суді, коли відомо, що людина виїжджала до Росії через Білорусь, проходила навчання у спецпідрозділах”, — відзначив П.Петренко.

Також міністр провів паралель із випадками, коли на Заході трапляються теракти і влада говорить, що це зробила ІД.

“Бо є оперативні дані. Тому Україна виглядає адекватно, ми даємо обґрунтовані заяви”, — запевнив П.Петренко.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.

Українські Національні Новини

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