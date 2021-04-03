В представительстве президента за год собрали 36 фактов выступления российских артистов в Крыму

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“Представительство систематически проводит мониторинг мероприятий оккупационной администрации, направленных на легитимизацию попытки аннексии временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и отрабатывает каждый такой случай с соответствующими центральными органами исполнительной власти”, — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее представительство президента в Крыму обратилось к СБУ и ГПСУ из-за гастролей комика из РФ.

До этого, 19 марта 2021 года, Прокуратура АР Крым и Севастополя начала уголовное производство по 23 российских звезд, выступавших на торжественном открытии Керченского моста. Им инкриминируют “незаконный въезд на оккупированную территорию и выезд из нее”. Заявителем в этом производстве стал представитель Краевого совета украинца Крыма Сергей Мокренюк. Некоторые звезды уже отреагировали на сообщение о расследовании.

Шевченковский районный суд Киева решил, что Служба безопасности Украины должна начать уголовное производство по 60 российских артистов, посещавших Крым после аннексии.