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У представництві президента за рік зібрали 36 фактів виступу російських артистів у Криму

Київ • УНН

 • 30155 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Представництво президента України в Криму за 2020 рік зібрало 36 фактів концертів російських співаків та гуртів, театральних вистав і зйомок художніх фільмів із російськими артистами в Криму для внесення іноземців до відповідного переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, пише Крим.Реалії, передає УНН.

Цитата

“Представництво систематично проводить моніторинг заходів окупаційної адміністрації, спрямованих на легітимізацію спроби анексії тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відпрацьовує кожен такий випадок із відповідними центральними органами виконавчої влади”, — йдеться в повідомленні.

Що передувало

Раніше представництво президента в Криму звернулося до СБУ та ДПСУ через гастролі коміка з РФ.

До цього, 19 березня 2021 року, Прокуратура АР Крим та Севастополя почала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок, які виступали на урочистому відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують “незаконний в’їзд на окуповану територію і виїзд з неї”. Заявником у цьому провадженні став представник Крайової ради українців Криму Сергій Мокренюк. Деякі зірки вже відреагували на повідомлення про розслідування.

Шевченківський районний суд Києва вирішив, що Служба безпеки України повинна розпочати кримінальне провадження щодо 60 російських артистів, які відвідували Крим після анексії.

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