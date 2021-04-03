У представництві президента за рік зібрали 36 фактів виступу російських артистів у Криму

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“Представництво систематично проводить моніторинг заходів окупаційної адміністрації, спрямованих на легітимізацію спроби анексії тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відпрацьовує кожен такий випадок із відповідними центральними органами виконавчої влади”, — йдеться в повідомленні.

Що передувало

Раніше представництво президента в Криму звернулося до СБУ та ДПСУ через гастролі коміка з РФ.

До цього, 19 березня 2021 року, Прокуратура АР Крим та Севастополя почала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок, які виступали на урочистому відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують “незаконний в’їзд на окуповану територію і виїзд з неї”. Заявником у цьому провадженні став представник Крайової ради українців Криму Сергій Мокренюк. Деякі зірки вже відреагували на повідомлення про розслідування.

Шевченківський районний суд Києва вирішив, що Служба безпеки України повинна розпочати кримінальне провадження щодо 60 російських артистів, які відвідували Крим після анексії.