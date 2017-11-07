Во время пожара в столичной многоэтажке погиб человек

Утром в многоквартирном жилом доме на проспекте Маршала Рокоссовского, 3в произошел пожар. Такую информацию подтвердили в ГСЧС. Как сообщили в службе, пожар был ликвидирован.

"В девять утра пожар потушили", - отметила С.Водолага.

Она подтвердила информацию о том, что в результате пожара погиб человек.

"Да, есть один погибший", - сообщила пресс-секретарь.

Ранее в сети появилось видео пожара, на котором видно, как пожарные борются с огнем.

Напомним, два человека погибли на пожаре в Кировоградской области.