Во время пожара в столичной многоэтажке погиб человек

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62044 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130779 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107921 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110444 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108482 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101217 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105905 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102751 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Во время пожара в столичной многоэтажке погиб человек

Во время пожара в столичной многоэтажке погиб человек

Киев  •  УНН

 • 11121 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В результате пожара в многоквартирном доме в Оболонском районе Киева погиб человек. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Утром в многоквартирном жилом доме на проспекте Маршала Рокоссовского, 3в произошел пожар. Такую информацию подтвердили в ГСЧС. Как сообщили в службе, пожар был ликвидирован.

"В девять утра пожар потушили", - отметила С.Водолага.

Она подтвердила информацию о том, что в результате пожара погиб человек.

"Да, есть один погибший", - сообщила пресс-секретарь.

Ранее в сети появилось видео пожара, на котором видно, как пожарные борются с огнем.

Напомним, два человека погибли на пожаре в Кировоградской области.

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