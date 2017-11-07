У пожежі в столичній багатоповерхівці загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У результаті пожежі в багатоповерховому будинку в Оболонському районі Києва загинула людина. Про це УНН повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
Зранку в багатоквартирному житловому будинку на проспекті Маршала Рокосовського, 3в сталася пожежа. Таку інформацію підтвердили у ДСНС. Як повідомили у службі, пожежу було ліквідовано.
"О девятій ранку пожежу погасили", - зазначила С.Водолага.
Вона підтвердила інформацію про те, що в результаті пожежі загинула людина.
"Так, є один загиблий", - повідомила прес-секретар.
Раніше в мережі з'явилося відео пожежі, на якому видно, як пожежники боряться з вогнем.
Нагадаємо, двоє людей загинули на пожежі в Кіровоградській області.