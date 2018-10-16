В поезде "Хорол – Кременчуг" пьяный пассажир сломал нос проводнику

Так, инцидент произошел в воскресенье, 14 октября.

"Инцидент произошел во время движения поезда на участке ст. Глобино – остановочная платформа утробы. Пассажир совершил посадку по станции Глобино и следовал до ст. Устиновка. По просьбе пассажира проводник выбил ему билет на кассовом аппарате по заявленному маршруту, однако пассажир отказался оплатить проезд. По просьбе проводника оплатить проезд пассажир начал вести себя неадекватно – кричать и хамить. Поведение пассажира, нарушение речи и запах алкоголя указывали на то, что пассажир находился в нетрезвом состоянии. После вежливой просьбы железнодорожников оплатить проезд пассажир начал бить проводника в лицо, пока у последнего не пошла кровь из носа", – говорится в сообщении.

Травмированный проводник заявил обидчику, что вызовет полицию. На это тот мгновенно побежал к рабочему тамбура. На остановочной платформе утробы, не доехав до станции Устиновка, пассажир выскочил из вагона и скрылся. Коллега-проводник и пассажиры оказали пострадавшему первую доврачебную помощь. О случае было сообщено полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Укрзализныце" предупредили о задержке поезда из-за смерти пассажирки

На станции "Кременчуг" поезд ночью встречали работники полиции. Задержка поезда в пути составила 1 час 28 минут. Травмированного лидера отвели в медпункт, вызвали "скорую помощь" и доставили в больницу.

"После осмотра пострадавшего медики поставили диагноз "закрытый перелом костей носа со смещением переносицы" и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время пострадавший железнодорожник находится дома", – отметили в "Укрзализныце".

Напомним, проводница и начальник поезда "Ковель – Москва" на станции Кривин в Хмельницкой области вытолкали из поезда пассажира с е-билетом.



