У поїзді "Хорол – Кременчук" п'яний пасажир зламав ніс провіднику

Так, інцидент стався у неділю, 14 жовтня.

"Інцидент стався під час руху поїзда на ділянці ст. Глобино – зупиночна платформа Черевани. Пасажир здійснив посадку по станції Глобино і слідував до ст. Устинівка. На прохання пасажира провідник вибив йому квиток на касовому апараті за заявленим маршрутом, проте пасажир відмовився оплатити проїзд. На прохання провідника оплатити проїзд пасажир почав поводитися неадекватно – кричати та грубіянити. Поведінка пасажира, порушення вимови та запах алкоголю вказували на те, що пасажир знаходився у нетверезому стані. Після ввічливого прохання залізничників оплатити проїзд пасажир почав бити провідника в обличчя, поки в останнього не пішла кров з носу", – йдеться в повідомленні.

Травмований провідник заявив кривднику, що викличе поліцію. На це той миттєво побіг до робочого тамбура. На зупиночній платформі Черевани, не доїхавши до станції Устинівка, пасажир вискочив із вагона та зник. Колега-провідник та пасажири надали постраждалому першу долікарняну допомогу. Про випадок було повідомлено поліцію.

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На станції "Кременчук" потяг вночі зустрічали працівники поліції. Затримка поїзда в дорозі склала 1 година 28 хвилин. Травмованого провідника відвели до медпункту, викликали "швидку допомогу" та доправили до лікарні.

"Після огляду потерпілого медики поставили діагноз "закритий перелом кісток носа зі зміщенням перенісся" та надали необхідну медичну допомогу. На даний час постраждалий залізничник знаходиться вдома", – зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, провідниця та начальник поїзда "Ковель — Москва" на станції Кривин у Хмельницькій області виштовхали з потяга пасажира з е-квитком.



