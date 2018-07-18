В посольстве Британии обеспокоены нападением "титушок" на НАБУ и инцидентом под САП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Посольство Великобритании в Украине отреагировало на нападение на Национальное антикоррупционное бюро и общественных активистов перед зданием САП. Об этом британское посольство в Киеве сообщило в Twitter, передает УНН.
"Обеспокоенные вчерашними нападениями на гражданских активистов перед САП и силовым вторжением в здание НАБУ и повреждением имущества", - заявили в посольстве.
Дипломаты призвали мирно реализовывать право на протест - без запугивания и в рамках закона.
"Если этого не происходит, полиция должна защищать правопорядок", - подчеркнули в посольстве.
Напомним, 17 июля в помещение НАБУ в Киеве ворвались неизвестные лица. В полиции сразу после нападения заявили, что никого не задерживали.
Также напомним, 17 июля во время акции в Киеве председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина облили зеленкой.