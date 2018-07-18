У посольстві Британії стурбовані через напад "тітушок" на НАБУ та інцидент під САП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Посольство Великої Британії в Україні відреагувало на напад на Національне антикорупційне бюро та громадських активістів перед будівлею САП. Про це британське посольство у Києві повідомило у Twitter, передає УНН.
“Стурбовані вчорашніми нападами на громадських активістів перед САП та силовим вторгненням у будівлю НАБУ і пошкодженням майна”, — заявили в посольстві.
Дипломати закликали мирно реалізовувати право на протест — без залякування та у рамках закону.
“Якщо так не відбувається, поліція має захищати правопорядок”, — підкреслили в посольстві.
Нагадаємо, 17 липня до приміщення НАБУ в Києві увірвалися невідомі особи. У поліції відразу після нападу заявили, що нікого не затримували.
Також нагадаємо, 17 липня під час акції у Києві голову правління ГО “Центр протидії корупції” Віталія Шабуніна облили зеленкою.