У посольстві Британії стурбовані через напад "тітушок" на НАБУ та інцидент під САП

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Посольство Великої Британії в Україні відреагувало на напад на Національне антикорупційне бюро та громадських активістів перед будівлею САП. Про це британське посольство у Києві повідомило у Twitter, передає УНН.

“Стурбовані вчорашніми нападами на громадських активістів перед САП та силовим вторгненням у будівлю НАБУ і пошкодженням майна”, — заявили в посольстві.

Дипломати закликали мирно реалізовувати право на протест — без залякування та у рамках закону.

“Якщо так не відбувається, поліція має захищати правопорядок”, — підкреслили в посольстві.

Нагадаємо, 17 липня до приміщення НАБУ в Києві увірвалися невідомі особи. У поліції відразу після нападу заявили, що нікого не затримували.

Також нагадаємо, 17 липня під час акції у Києві голову правління ГО “Центр протидії корупції” Віталія Шабуніна облили зеленкою.

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