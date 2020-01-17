В поисках демонтированных символов коммунизма: что с ними произошло в Киеве

КИЕВ. 18 января. УНН. С 2015 года в Украине начался процесс декоммунизации. Значительное количество скульптур, памятников, табличек должны были демонтировать и демонтировали. В целом по Украине переименовали значительное количество улиц, поэтому должно было остаться не менее старых указателей улиц. Корреспондент УНН решил узнать, что с этим всем произошло после, и обратился к Киевской городской государственной администрации за разъяснениями.

Так, основная проблема узнать сколько же таких "демонтированных" памяток было и остается в Киеве, заключается в том, что балансодержателем в данном случае - может быть кто угодно. Однако корреспондент УНН узнал в районных госадминистрациях, что сделали с символами коммунизма, которые были (и иногда остаются) на их балансодержание.

Подольский район - 6 объектов

В Подольском районе демонтированы следующие объекты: скульптура Ленину Владимиру Ильичу (ул. Набережно-Луговая, 8); скульптура Ленину Владимиру Ильичу (ул. Константиновская, 64); скульптура-копия скульптуры И.Д. Шандра "Булыжник - оружие пролетариата" (площадь Красной Пресне, с 2018 года - Щекавицкая площадь) мемориальная доска Большевикам 1919 (ул. Сковороды, 2); мемориальная доска Большевикам 1918 (Контрактовая площадь, 12); мемориальная доска Гречке А.А. (Ул. Маршала Гречко, 26).

"Демонтированные объекты находятся на ответственном хранении балансодержателей и будут переданы на постоянное хранение в музей декоммунизации", - ответили в администрации.

Оболонский район - 0 объектов

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на территории Оболонского района города Киева отсутствуют памятники, которые в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики "подлежат демонтажу, соответственно и не проводился их демонтаж", - ответили в Оболонском РГА.

Шевченковский район - 0 (или 2?) объекта

"Поскольку в соответствии с данным Перечня памятные знаки, подлежащих демонтажу на фасадах домов районных учреждений культуры отсутствуют, поэтому указанные меры Управлением культуры, туризма и охраны культурного наследия Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации не проводились", - сообщили в администрации.

Однако, сообщается, что в пределах территорий объектов благоустройства зеленого хозяйства, закрепленных за коммунальным предприятием по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района города Киева, неустановленными лицами были демонтированы 2 памятника, а именно: Коротченко Д.С. и комсомольцам 20-х годов. Учитывая тот факт, что указанные памятники на балансе предприятия не находились, информация о лицах или организациях, осуществляющих их демонтаж, а также мест их дальнейшего хранения в КП СЗН Шевченковского района отсутствует.

Святошинский й район - 2 объекта

В Святошинском районе города Киева было совершено демонтаж двух мемориальных досок: Горбачеву Емельяну Григорьевич (пр. Победы 71/2) и Картвелишвили Лаврентию Иосифович (ул. Василия Кучера). Эти доски были разбиты во время демонтажа.

"Памятники В.И. Ленину, которые когда-то находились на территории BAT "Веркон" и других промышленных предприятий, в разные годы демонтированы и об их дальнейшем местонахождение неизвестно. Памятники и памятные знаки, которые необходимо демонтировать согласно Закону, на территории района отсутствуют", - добавили в РГА.

Соломенский район - 5 объектов

В Соломенском районе демонтировано пять памятников, из них: 4 сохраняются на территориях промышленных предприятий, 1 памятник (бюст) сохраняется на территории Международного аэропорта Жуляны.

Печерский район - 29 объектов

КП Печерского района: "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района города Киева" и по содержанию зеленых насаждений Печерского района был выполнен демонтаж 29 объектов, расположенных на подчиненной территории, в том числе расположенных на территории предприятий, организаций не коммунальной формы собственности.

Так, они переданы в Государственный музей авиации Украины.

Отмечается, что два объекта, указанные в перечне, фактически расположены в других районах, а именно: доска "60-летия образования СССР" по адресу площади Дружбы народов СССР, 1 (Оболонский район) доска Тельману Эрнсту по адресу улица Немецкая, 2 (Голосеевский район).

Днепровский район - 8 объектов

В Днепровском районе было демонтировано 8 памятных знаков (досок).

"Демонтированные объекты, на которых расположена символика коммунистического и национал-социалистического (нацистского тоталитарных режимов) утилизированы, поскольку были повреждены во время демонтажа", - отметили в Днепровской РГА.

Деснянский район - 0 объектов

Как сообщили в РГА, на территории Деснянского района города Киева отсутствуют памятники, которые подлежат демонтажу.

Дарницкий район - 7 объектов

В Дарницком районе определены 7 объектов: аннотационные доски Н. Крупской и С. К. Заслонова, скульптура В. Ленина в детстве, памятник Ленину, скульптурная композиция экипажа бронепоезда "Таращанец", памятник-бюст Н. Крупской и С.Ковпака.

По состоянию на 25.11.2019 года остался демонтирован памятник экипажа бронепоезда "Таращанец".

"Учитывая, что указанный памятник включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, как памятник монументального искусства национального значения (постановление Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928, охранный номер 260001-Н) и установлен на месте захоронения экипажа бронепоезда, демонтаж должно осуществляться с учетом требований Закона Украины "Об охране культурного наследия", в частности, после принятия центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия соответствующего решения", - сообщили в Дарницкой ад инистрации.

Также на территории производственной базы коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района. Киева находятся на хранении следующие объекты - памятник-бюст Н. Kpyпcький и С. Ковпака, скульптура В. Јlенина в детстве, анотацийнi доски Н. Крупской (гранит) и К. Заслонова (мрамор. Памьятник В. Ленину, который находился по адресу: ул. Бориспольская, 7 (территория завода "Строймаш") был уничтожен неизвестными лицами в 2015 году.

Голосеевский район - 11 объектов

Согласно утвержденному перечню в Голосеевском районе подлежало демонтажу 11 объектов, из них 3 объекта территориально не находятся в Голосеевском районе, а все остальные объекты были демонтированы балансодержателями за свой счет, а памятник чекистам, погибшим за власть советов на Лыбидской площади - неизвестными лицами.

Информация о месте хранения демонтированных объектов в Голосеевской районной в городе Киеве отсутствует.

Напомним, декоммунизация в Украине коснулась 26 районов, почти тысячи городов и 52 тысяч улиц.

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