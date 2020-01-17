У пошуках демонтованих символів комунізму: що з ними сталося у Києві

КИЇВ. 18 січня. УНН. З 2015 року в Україні почався процес декомунізації. Значну кількість скульптур, пам’ятників, табличок мали демонтувати та демонтували. Поміж з цим, в Україні перейменували значну кількість вулиць, тож мало залишитись не менше старих покажчиків вулиць. Кореспондент УНН вирішив дізнатись, що з цим всім сталось після, і звернувся до Київської міської державної адміністрації за роз’ясненнями.

Так, основна проблема дізнатися скільки ж таких “демонтованих” пам’яток було і залишається в Києві, полягає в тому, що балансоутримувачами в цьому випадку — може бути хто завгодно. Однак кореспондент УНН дізнався в районних держадміністраціях, що зробили з символами комунізму, що були (та іноді залишаються) на їхньому балансоутриманні.

Подільський район — 6 об’єктів

У Подільському районі демонтовані наступні об’єкти: скульптура Леніну Володимиру Іллічу (вул. Набережно-Лугова, 8); скульптура Леніну Володимиру Іллічу (вул.. Констянтинівська, 64); скульптура копія скульптури І.Д. Шандра “Булижник — зброя пролетаріату” (площа Червоної Пресні, з 2018 року — Щекавицька площа); меморіальна дошка Більшовикам 1919 року (вул. Г.Сковороди, 2); меморіальна дошка Більшовикам 1918 року (Контрактова площа, 12); меморіальна дошка Гречку А.А. (вул. Маршала Гречка, 26).

“Демонтовані об’єкти знаходяться на відповідальному зберіганні балансоутримувачів та будуть передані на постійне зберігання до музею декомунізації”, — відповіли в адміністрації.

Оболонський район — 0 об’єктів

“За результатам розгляду інформуємо, що на території Оболонського району міста Києва відсутні пам’ятники, які відповідно до Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки“ підлягають демонтажу, відповідно і не проводився їхній демонтаж”, — відповіли в Оболонській РДА.

Шевченківський район — 0 (чи 2?) об’єктів

“Оскільки відповідно до даного Переліку пам’ятні знаки, що підлягають демонтажу на фасадах будинків районних закладів культури відсутні, тому зазначені заходи Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації не проводились”, — повідомили в адміністрації.

Проте, повідомляється, що у межах територій об’єктів благоустрою зеленого господарства, закріплених за Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, невстановленими особами було демонтовано 2 пам’ятники, а саме: Коротченку Д.С. та комсомольцям 20-х років. Враховуючи той факт, що зазначені пам’ятники на балансі підприємства не перебували, інформація щодо осіб чи організацій, які здійснюють їх демонтаж, а також місць їхнього подальшого зберігання у КП УЗН Шевченківського району відсутня.

Святошинський район — 2 об’єкти

У Святошинському районі міста Києва було здійснено демонтаж двох меморіальних дошок: Горбачову Омеляну Григоровичу (просп. Перемоги 71/2) та Картвелішвілі Лаврентію Йосиповичу (вул. Василя Кучера). Так, ці дошки було розбито під час демонтажу.

“Пам’ятники В.І. Леніну, які колись знаходились на території BAT „Веркон“ та інших промислових підприємств, у різні роки демонтовані i про ïx подальше місце знаходження невідомо. Пам’ятники та пам’ятні знаки, які необхідно демонтувати згідно з Законом, на території району відсутні”, — додали в РДА.

Солом’янський район — 5 об’єктів

В Солом’янському районі демонтовано п’ять пам’ятників, з них: 4 зберігаються на територіях промислових підприємств, 1 пам’ятник (погруддя) зберігається на території Міжнародного аеропорту Жуляни.

Печерський район — 29 об’єктів

КП Печерського району: “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва” та по утриманню зелених насаджень Печерського району було виконано демонтаж 29 об’єктів, розташованих на підпорядкованій території, в тому числі розташованих на території підприємств, організацій не комунальної форми власності.

Так, їх передано до Державного музею авіації України.

Зазначається, що два об’єкта, зазначені в переліку, фактично розташовані в інших районах, а саме: дошка “60-річчя утворення СРСР” за адресою площі Дружби народів СРСР, 1 (Оболонський район); дошка Тельману Ернсту за адресою вулиця Німецька, 2 (Голосіївський район).

Дніпровський район — 8 об’єктів

У Дніпровському районі було демонтовано 8 пам’ятних знаків (дошок).

“Демонтовані об’єкти, на яких розташована символіка комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського тоталітарних режимів утилізовані, оскільки були пошкоджені під час демонтажу”, — зазначили у Дніпровській РДА.

Деснянський район — 0 об’єктів

Як повідомили у РДА, на території Деснянського району міста Києва відсутні пам’ятники, які підлягають демонтажу.

Дарницький район — 7 об’єктів

У Дарницькому районі визначено 7 об’єктів: анотаційні дошки Н.Крупської і С. К. Заслонова, скульптура В. Леніна в дитинстві, пам’ятник В.Леніну, скульптурна композиція екіпажу бронепоїзда “Таращанець”, пам’ятник-бюст Н.Крупській та С.Ковпаку.

Станом на 25.11.2019 року залишився не демонтованим пам’ятник екіпажу бронепоїзда “Таращанець”.

“Враховуючи, що зазначений пам’ятник включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятка монументального мистецтва національного значения (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, охоронний номер 260001-Н) і встановлений на місці поховання екіпажу бронепоїзда, демонтаж має здійснюватись з урахуванням вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини“, зокрема, після прийняття центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини відповідного рішення”, — повідомили у Дарницькій адміністрації.

Також на території виробничої бази комунального підприємства по утриманню зелених насаджені Дарницького району м. Києва знаходяться на зберіганні наступні об’єкти — пам’ятник-бюст Н. Kpyпcькій і С. Ковпаку, скульптура В. Јlеніна в дитинстві, анотаційнi дошки Н.Крупській (граніт) i К. Заслонова (мармур).Пам’ятник В. Леніну, який знаходився за адресою: вул. Бориспільська, 7 (територія заводу “Будмаш”) був знищений невідомими особами у 2015 році.

Голосіївський район — 11 об’єктів

Відповідно до затвердженого переліку в Голосіївському районі підлягало демонтажу 11 об’єктів, з них 3 об’єкти територіально не знаходяться в Голосіївському районі, а всі інші об’єкти були демонтовані балансоутримувачами за власний рахунок, а пам’ятник чекістам, що загинули за Владу Рад на Либідській площі — невідомими особами.

Інформація щодо місця зберігання демонтованих об’єктів в Голосіївській районній в місті Києві відсутня.

Нагадаємо, декомунізація в Україні торкнулася 26 районів, майже тисячі міст і 52 тисяч вулиць.

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