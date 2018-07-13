В Полтавской области начнется разработка новых перспективных газовых месторождений

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Вчера, 12 июля, депутаты Полтавского областного совета поддержали решение о предоставлении разрешений компаниям увеличить, или начать добычу газа на месторождениях углеводородов, расположенных в области. Области это позволит существенно увеличить местные бюджеты. Кроме этого, решение отразится на объемах обще-украинской добычи, которые могут обновить рекорды уже в этом году, передает УНН со ссылкой на прес-службу Полтавского облсовета.

Вчера, 12 июля состоялось выездное заседание Полтавского Облсовета, где при участии представителей компаний рассматривались вопросы выдачи разрешений на разработку месторождений. По результатам заседания, Облсовет предоставил 14 специальных разрешений, что позволит компаниям уже в этом году начать процесс бурения новых скважин.

Компания East Europe Petroleum провела изменения в лицензионные условия по 10 спецразрешениям. EEP проводит углубленное геологическое изучение недр на Дружининской, Юго-Свистуновской, Майоровской, Клюшниковской, Боярско-Чапаевской, флёровского-Юбилейной, Ново-Диканьской, Бутовско-Миргородской, Ольшанской и Гулаковской площадях.

Как известно, 33% EEP принадлежат государству в лице НАК Надра Украины, а другая часть — кипрской компании Hartlog Limited, которую СМИ связывают с харьковским бизнесменом Павлом Фуксом

Начать добычу на Дубровской площади сможет компания “ТВИНС ГРУПП”, которую СМИ связывают с владельцем группы АТБ Геннадием Буткевичем.

Разработку Бобрицкой площади разрешили компании “СЕНС-Д”. Согласно единого реестра юридических лиц, учредителем компании указан Андрей Гавриш из Днепропетровской области. Также Андрей Гавриш в свое время руководил ТД “АМ Трейд”, который СМИ связывают с компанией Dniprocity Limited.

Компании “ЭЛИОН ИНВЕСТ” и “ПРАЙС КОМПАНИ” получили лицензии на разработку Звязивськой и Филенково-Черняховской площадей соответственно. Когда-то на эти площади претендовала компания “Голден Деррик” (прежнее название East EuropePetroleum), поэтому эти компании также связывают с Павлом Фуксом.

Напомним, в 2017 году добыча газа в Украине составил 20,5 млрд куб. м. Доля Полтавщины в обще-украинской добыче — 8,5 млрд куб. м.

Как известно, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина за 3-4 года сможет обеспечить себя газом собственной добычи.

Украинские Национальные Новости

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