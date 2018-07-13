У Полтавській області розпочнеться розробка нових перспективних газових родовищ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Учора, 12 липня, депутати Полтавської обласної ради підтримали рішення щодо надання дозволів компаніям збільшити, або розпочати видобування газу на родовищах вуглеводнів, що розташовані в області. Області це дозволить суттєво збільшити місцеві бюджети. Окрім цього, рішення відіб’ється на об’ємах загально-українського видобутку, який може оновити рекорди уже в цьому році, передає УНН із посиланням на прес-службу Полтавської облради.
Вчора, 12 липня відбулось виїзне засідання Полтавської облради, де за участю представників компаній розглядались питання видачі дозволів на розробку родовищ. За результатами засідання, Облрада надала 14 спеціальних дозволів, що дозволить компаніям вже цього року розпочати процес буріння нових свердловин.
Компанія East Europe Petroleum провела зміни до ліцензійних умов за 10 спецдозволами. EEP проводить поглиблене геологічне вивчення надр на Дружинінській, Південно-Свистунівській, Майорівській, Клюшниківській, Боярсько-Чапаївській, Фльорівсько-Ювілейній, Ново-Диканській, Бутівсько-Миргородській, Вільшанській та Гулаківській площах.
Як відомо, 33% EEP належать державі в особі НАК Надра України, а інша частина — кіпрській компанії Hartlog Limited, яку ЗМІ пов’язують з харківським бізнесменом Павлом Фуксом
Розпочати видобуток на Дубровській площі зможе компанія “ТВИНС ГРУП”, яку ЗМІ пов’язують з власником групи АТБ Генадієм Буткевичем.
Розробку Бобрицької площі дозволили компанії “СЕНС-Д”. Згідно єдиного реєстру юридичних осіб, засновником компанії зазначений Андрій Гавриш з Дніпропетровської області. Також Андрій Гавриш свого часу керував ТД “АМ Трейд”, який ЗМІ пов’язують з компанією Dniprocity Limited.
Компанії “ЕЛІОН ІНВЕСТ” та “ПРАЙС КОМПАНІ” отримали ліцензії на розробку Звязівської та Філенково-Черняхівської площі відповідно. Колись на ці площа претендувала компанія “Голден дерік” (колишня назва East Europe Petroleum), тому ці компанії також пов’язують з Павлом Фуксом.
Нагадаємо, у 2017 році видобуток газу в Україні склав 20,5 млрд куб. м. Частка Полтавщини в загальноукраїнському видобутку — 8,5 млрд куб. м.
Як відомо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Україна за 3-4 роки зможе забезпечити себе газом власного видобутку.