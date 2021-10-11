В Полтавской области перевернулся пассажирский автобус - пострадали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Полтавской области в ДТП попал автобус с пассажирами, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области, передает УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 октября, около 6:40 на 174 км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский”, вблизи села Карпиловка, Лубенского района.
По предварительной информации, автобус, под управлением 56-летнего водителя, который следовал с Луганской области в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.
Известно, что на момент аварии в автобусе находилось двадцать два пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.
“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним
Вблизи села Холодная Балка Одесской области произошло смертельное ДТП, столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Двое погибли. Травмы получили девять пассажиров автобуса.