У Полтавській області перекинувся пасажирський автобус - постраждали 11 людей

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 жовтня, близько 06:40 на 174 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, поблизу села Карпилівка, Лубенського району.

За попередньою інформацією, автобус, під керуванням 56-річного водія, який прямував з Луганської області до Києва, з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік.

Відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало двадцять два пасажири та двоє водіїв. Унаслідок ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

“На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

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