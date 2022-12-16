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В Полтавской области сурки выкопали обломки лепной посуды, которая датируется VII в. до нашей эры

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. На территории Бельского городища на Полтавщине обнаружены обломки лепной посуды, которая датируется VII в. до нашей эры. Предполагают, что артефакты случайно вырыли сурки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу историко-культурного заповедника "Бельск" в Facebook.

Цитата

"Недавно на экскурсии по Бельскому городище произошел интересный случай. На Западном укреплении и в долине рядом с ним функционирует бабачье поселение — разветвленная система нор, соединенных подземными ходами. Зимой сурки залегают в спячку. Но их норы хорошо видимы протоптанные между ними тропинки в траве. Так вот, во время прогулки по валам мы заметили, что у входа в бабачью нору торчали фрагменты керамики. Наверное, когда сурок рыл нору, то вынес вместе с почвой артефакты, которые случились ему на пути", - говорится в сообщении.

Кроме керамики там еще были кости, уголь и куски глиняной обмазки.

Керамика представлена обломками лепной посуды VII в. до н. е.

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