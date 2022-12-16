В Полтавской области сурки выкопали обломки лепной посуды, которая датируется VII в. до нашей эры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На территории Бельского городища на Полтавщине обнаружены обломки лепной посуды, которая датируется VII в. до нашей эры. Предполагают, что артефакты случайно вырыли сурки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу историко-культурного заповедника "Бельск" в Facebook.
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"Недавно на экскурсии по Бельскому городище произошел интересный случай. На Западном укреплении и в долине рядом с ним функционирует бабачье поселение — разветвленная система нор, соединенных подземными ходами. Зимой сурки залегают в спячку. Но их норы хорошо видимы протоптанные между ними тропинки в траве. Так вот, во время прогулки по валам мы заметили, что у входа в бабачью нору торчали фрагменты керамики. Наверное, когда сурок рыл нору, то вынес вместе с почвой артефакты, которые случились ему на пути", - говорится в сообщении.
Кроме керамики там еще были кости, уголь и куски глиняной обмазки.
Керамика представлена обломками лепной посуды VII в. до н. е.