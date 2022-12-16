У Полтавській області бабаки викопали уламки ліпного посуду, який датується VII ст. до нашої ери

Цитата

"Нещодавно на екскурсії Більським городищем стався цікавий випадок. На Західному укріпленні і в долині поряд з ним функціонує бабаче поселення — розгалужена система нір, сполучених підземними ходами. Взимку бабаки залягають у сплячку. Але їхні нори добре видимі, як і протоптані між ними стежинки у траві. Так от, під час прогулянки валами ми помітили, що біля входу в бабачу нору стирчали фрагменти кераміки. Певно, коли бабак рив нору, то виніс разом із ґрунтом артефакти, які трапилися йому на шляху", - йдеться в повідомленні.

Також окрім кераміки там ще були кістки, вугілля та шматки глиняної обмазки.

Кераміка представлена уламками ліпного посуду VII ст. до н. е.