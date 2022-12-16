У Полтавській області бабаки викопали уламки ліпного посуду, який датується VII ст. до нашої ери
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На території Більського городища на Полтавщині виявлено уламки ліпного посуду, який датується VII ст. до нашої ери. Припускають, що артефакти випадково викопали бабаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу історико-культурного заповідника "Більськ" у Facebook.
Цитата
"Нещодавно на екскурсії Більським городищем стався цікавий випадок. На Західному укріпленні і в долині поряд з ним функціонує бабаче поселення — розгалужена система нір, сполучених підземними ходами. Взимку бабаки залягають у сплячку. Але їхні нори добре видимі, як і протоптані між ними стежинки у траві. Так от, під час прогулянки валами ми помітили, що біля входу в бабачу нору стирчали фрагменти кераміки. Певно, коли бабак рив нору, то виніс разом із ґрунтом артефакти, які трапилися йому на шляху", - йдеться в повідомленні.
Також окрім кераміки там ще були кістки, вугілля та шматки глиняної обмазки.
Кераміка представлена уламками ліпного посуду VII ст. до н. е.