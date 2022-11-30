В Полтаве посреди улицы обнаружили тело полицейского

Детали

Как отмечается, прохожий сообщил в полицию об обнаруженном теле мужчины без признаков жизни на одной из улиц Подольского района.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили его личность. Им оказался сотрудник полиции, 1979 года рождения.

В настоящее время, в рамках уголовного производства, открытого по процессуальному руководству прокуратуры, реализуется комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий.

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