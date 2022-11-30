У Полтаві посеред вулиці виявили тіло поліцейського

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Як зазначається, перехожий повідомив до поліції про виявлене тіло чоловіка без ознак життя на одній з вулиць Подільського району.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили його особу. Ним виявився працівник поліції, 1979 року народження.

Наразі, в рамках кримінального провадження, відкритого за процесуальним керівництвом прокуратури, реалізується комплекс необхідних оперативно-слідчих заходів.

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