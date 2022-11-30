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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Полтаві посеред вулиці виявили тіло поліцейського

У Полтаві посеред вулиці виявили тіло поліцейського

Київ • УНН

 • 1863587 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Вчора, 30 листопада, у Полтаві посеред вулиці знайшли мертвого 43-річного поліцейського. Про це повідомили у поліції Полтавської області, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, перехожий повідомив до поліції про виявлене тіло чоловіка без ознак життя на одній з вулиць Подільського району.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили його особу. Ним виявився працівник поліції, 1979 року народження.

Наразі, в рамках кримінального провадження, відкритого за процесуальним керівництвом прокуратури, реалізується комплекс необхідних оперативно-слідчих заходів.

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