В польских Татрах под туристами из Украины проломился лед
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В субботу, 2 января, на озере Морское Око в Татрах проломился лед под туристами из Украины. Туристы смогли самостоятельно выбраться на берег, пишет "Польское радио" со ссылкой на представительницу Татранского национального парка (TPN) Паулину Колодзейськую, передает УНН.
Сообщается, что лед проломился за примерно 10 метров от берега. Туристам из Украины удалось самостоятельно выбраться на берег. К счастью, никто не пострадал, отмечают журналисты.
Сообщается, что лед на Морском Оке является слишком тонким, чтобы выходить на него. Власть Татранского национального парка уже долгое время призывает не выходить на поверхность замерзших озер Татар. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности. Над Морским Оком также есть сторожи парка, но несмотря на их предостережения, туристы выходят на замерзшее озеро.
Зимой, когда лед достаточно толстый, туристы по поверхности Морского Ока протаптывают сокращенный путь в направлении Черного Пруда под Рисами.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе в Польше упал дельтаплан, которым управлял 44-летний украинец.