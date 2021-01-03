У польських Татрах під туристами з України проломилася крига
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У суботу, 2 січня, на озері Морське Око в Татрах проломилася крига під туристами з України. Туристи змогли самостійно вилізти на берег, пише “Польське Радіо” з посиланням на представницю Татранського національного парку (TPN) Пауліну Колодзєйську, передає УНН.
Повідомляється, що крига проломилася за приблизно 10 метрів від берега. Туристам з України вдалося самостійно вийти на берег. На щастя, ніхто не постраждав, зазначають журналісти.
Повідомляється, що крига на Морському Оці є надто тонкою, аби виходити на неї. Влада Татранського національного парку вже тривалий час закликає не виходити на поверхню замерзлих озер Татар. Знаки, розміщені на берегах, також повідомляють про небезпеку. Над Морським Оком є також вартові парку, але попри їхні застереження, туристи виходять на замерзле озеро.
Взимку, коли лід досить товстий, туристи поверхнею Морського Ока протоптують скорочений шлях у напрямку до Чорного Ставу під Рисами.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня у Польщі впав дельтаплан, яким керував 44-річний українець.