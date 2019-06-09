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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 28262 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108746 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106454 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134789 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143372 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129556 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129973 просмотра

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В Польше столкнулись и загорелись 7 автомобилей, есть жертвы

В Польше столкнулись и загорелись 7 автомобилей, есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. На северо-западе Польши на автомагистрали A6 столкнулись семь автомобилей и вспыхнул пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tvn24.pl.

В результате аварии погибли 6 человек, 16 пострадали.

ДТП произошло после 13:00 (14:00 по киевскому времени). С грузовиком столкнулись шесть легковых автомобилей, из-за чего загорелись несколько автомобилей.

После тушения огня спасатели на месте ДТП обнаружили шестерых погибших. Из 16 пострадавших четверо попали в больницу, при этом один человек находится в тяжелом состоянии.

Дорога в районе столкновения полностью заблокирована. Причины ДТП устанавливает местная прокуратура.

Напомним, в районе польской Долины произошло ДТП с участием украинских студентов, в результате которой две пассажирки получили тяжелые травмы.

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