В Польше столкнулись и загорелись 7 автомобилей, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. На северо-западе Польши на автомагистрали A6 столкнулись семь автомобилей и вспыхнул пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tvn24.pl.
В результате аварии погибли 6 человек, 16 пострадали.
ДТП произошло после 13:00 (14:00 по киевскому времени). С грузовиком столкнулись шесть легковых автомобилей, из-за чего загорелись несколько автомобилей.
После тушения огня спасатели на месте ДТП обнаружили шестерых погибших. Из 16 пострадавших четверо попали в больницу, при этом один человек находится в тяжелом состоянии.
Дорога в районе столкновения полностью заблокирована. Причины ДТП устанавливает местная прокуратура.
Напомним, в районе польской Долины произошло ДТП с участием украинских студентов, в результате которой две пассажирки получили тяжелые травмы.