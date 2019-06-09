У Польщі зіткнулися і загорілися 7 авто, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На північному заході Польщі на автомагістралі A6 зіткнулися сім автомобілів і спалахнула пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на tvn24.pl.
У результаті аварії загинули шестеро осіб, 16 постраждали.
ДТП сталося після 13:00 (14:00 за київським часом). З вантажівкою зіткнулися шість легкових автомобілів, через що загорілося кілька автомобілів.
Після гасіння вогню рятувальники на місці ДТП виявили шістьох загиблих. Із 16 постраждалих четверо потрапили до лікарні, при цьому одна людина перебуває у важкому стані.
Дорога в районі зіткнення повністю заблокована. Причини ДТП встановлює місцева прокуратура.
Нагадаємо, в районі польської Долини трапилось ДТП за участю українських студентів, внаслідок якої дві пасажирки отримали тяжкі травми.