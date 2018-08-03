В Польше увеличилось количество смертей из-за наркотиков

По словам экспертов, есть две причины такого положения.



Во-первых, на польском рынке появились очень опасные синтетические опиоиды - так называемый искусственный героин. Эти вещества содержат, в частности, фентанил. Его действие может быть очень гиперактивным. В составе обнаружено, среди прочих, вещества, 1/10 грамма которых может быть смертельной.



Вторая причина - это смеси традиционных дизайнерских наркотиков, содержащих синтетические катиноны. Это более слабые опасным действием субстанции, однако вследствие их сочетание может быть очень опасным.



Число смертей очень увеличилось в настоящее время, поскольку идет период отпусков и каникул - уже несколько лет подряд в течение этого времени происходит больше смертельных отравлений. Если в мае произошло 300 отравлений, то в июне их было уже 450, а в июле - более 400.



Как сообщал УНН, за сбыт наркотиков на территории военного госпиталя до 1 года дисциплинарного батальона осужден солдата срочной службы.