В Польше увеличилось количество смертей из-за наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала года в Польше вследствие употребления так называемых дизайнерских наркотиков умерло 32 человека. Более половины, 18 смертей произошло в июне и июле. Это данные на конец июля, однако трагически начался также август. В Лудзьком воеводстве зарегистрировано уже несколько случаев смерти после употребления этих одурманивающих препаратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По словам экспертов, есть две причины такого положения.
Во-первых, на польском рынке появились очень опасные синтетические опиоиды - так называемый искусственный героин. Эти вещества содержат, в частности, фентанил. Его действие может быть очень гиперактивным. В составе обнаружено, среди прочих, вещества, 1/10 грамма которых может быть смертельной.
Вторая причина - это смеси традиционных дизайнерских наркотиков, содержащих синтетические катиноны. Это более слабые опасным действием субстанции, однако вследствие их сочетание может быть очень опасным.
Число смертей очень увеличилось в настоящее время, поскольку идет период отпусков и каникул - уже несколько лет подряд в течение этого времени происходит больше смертельных отравлений. Если в мае произошло 300 отравлений, то в июне их было уже 450, а в июле - более 400.
Как сообщал УНН, за сбыт наркотиков на территории военного госпиталя до 1 года дисциплинарного батальона осужден солдата срочной службы.