У Польщі збільшилась кількість смертей через наркотики

За словами експертів, є дві причини такого становища.



По-перше, на польському ринку з’явилися дуже небезпечні синтетичні опіоїди – так званий штучний героїн. Ці речовини містять, зокрема, фентаніл. Його дія може бути дуже гіперактивною. У складі виявлено, серед інших, речовини, 1/10 грама яких може бути смертельною.



Друга причина – це суміші традиційних дизайнерських наркотиків, що містять синтетичні катінони. Це слабші за небезпечною дією субстанції, однак у наслідок їхнє поєднання може бути дуже небезпечним.



Число смертей дуже збільшилося нині, оскільки триває період відпусток і канікул – вже декілька років поспіль протягом цього часу трапляється більше смертельних отруєнь. Якщо у травні сталося 300 отруєнь, то у червні їх було вже 450, а у липні – понад 400.



Як повідомляв УНН, за збут наркотиків на території військового госпіталю до 1 року дисциплінарного батальйону засуджено солдата строкової служби.