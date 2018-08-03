У Польщі збільшилась кількість смертей через наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Від початку року у Польщі унаслідок вживання так званих дизайнерських наркотиків померло 32 людини. Понад половина, 18 смертей, сталася у червні та липні. Це дані на кінець липня, однак трагічно почався також серпень. У Лудзькому воєводстві зареєстровано вже декілька випадків смерті після вживання цих одурманюючих препаратів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
За словами експертів, є дві причини такого становища.
По-перше, на польському ринку з’явилися дуже небезпечні синтетичні опіоїди – так званий штучний героїн. Ці речовини містять, зокрема, фентаніл. Його дія може бути дуже гіперактивною. У складі виявлено, серед інших, речовини, 1/10 грама яких може бути смертельною.
Друга причина – це суміші традиційних дизайнерських наркотиків, що містять синтетичні катінони. Це слабші за небезпечною дією субстанції, однак у наслідок їхнє поєднання може бути дуже небезпечним.
Число смертей дуже збільшилося нині, оскільки триває період відпусток і канікул – вже декілька років поспіль протягом цього часу трапляється більше смертельних отруєнь. Якщо у травні сталося 300 отруєнь, то у червні їх було вже 450, а у липні – понад 400.
Як повідомляв УНН, за збут наркотиків на території військового госпіталю до 1 року дисциплінарного батальйону засуджено солдата строкової служби.